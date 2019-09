Rambo Last Blood: trama, cast e quando esce il film al cinema

Giovedì 26 settembre 2019 debutta al cinema l’ultimo capitolo di una saga che per anni ha allettato i fan di tutto il mondo: stiamo parlando di Rambo Last Blood. Sylvester Stallone torna nei panni del celeberrimo eroe di guerra. Last Blood segna la fine di un ciclo che ha fatto sognare intere generazioni, ma la pellicola è pronta a donare ancora una volta momenti epici, carichi di adrenalina, azione e pathos. Il quinto capitolo di Rambo rappresenta per lo stesso Stallone un momento di consacrazione in quanto non solo ha ricoperto il ruolo di attore protagonista, ma ha anche lavorato alla sceneggiatura e alla regia. Di seguito il trailer del film; lo proponiamo in lingua italiana.

Trailer del film Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood, la trama

La trama del quinto capitolo della saga di Rambo parte dal protagonista che ormai si è ritirato a trascorrere una vita serena nel ranch di famiglia dopo aver affrontato missioni sanguinarie in tutto il mondo e aver combattuto in Afghanistan, Vietnam e Birmania. Il destino ha tuttavia in serbo per lui degli eventi totalmente differenti che rivoluzioneranno la sua attuale esistenza portandolo a combattere contro nuovo nemico. Gabrielle, la nipote di Maria Beltran, la donna messicana che per anni ha gestito il ranch ed è come una sorella per Rambo, è in pericolo. La ragazza, partita per il Messico alla ricerca del suo padre biologico, è stata rapita da un cartello che si occupa di commercio a sfondo sessuale. Rambo è deciso a portarla in salvo e pronto ad affrontare qualsiasi rischio e pericolo che incontrerà sulla strada.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti del film e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Sylvester Stallone veste i panni di John Rambo; Paz Vega nel ruolo di Carmen Delgado; Yvette Monreal interpreta Gabrielle; Sergio Peris-Mencheta è Hugo Martínez; Óscar Jaenada veste i panni di Victor Martinez; Adriana Barraza nel ruolo di Maria Beltran.

