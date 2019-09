Circe: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in streaming

HBO ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv sul racconto mitologico della figlia del dio del sole: Circe. Lo show si ispira principalmente al romanzo best-seller di Madeline Miller. La prima stagione dello show conterà 8 episodi e a lavorare sulla sceneggiatura saranno Rick Jaffa e Amanda Silver i quali hanno già fatto squadra in titoli come Jurassic World e L’Alba del Pianeta delle Scimmie. Sarah Aubrey, capo dei contenuti originali di HBO Max, si è espressa a proposito dell’adattamento televisivo del racconto mitologico greco che probabilmente avrà una struttura in chiave più moderna:

“Circe racconta un’epica storia di amore, perdita, tragedia e conflitto immortale, tutto attraverso gli occhi feroci di una donna“

La serie tv dovrebbe esordire sulla piattaforma streaming di HBO Max tra il 2020 e il 2021; in attesa di conoscere l’informazione esatta sulla data di uscita, cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama dello show.

Circe: la trama

La trama della serie tv prende vita dal romanzo best-seller della scrittrice Madeline Miller. A distanza di 2 anni dalla pubblicazione, il romanzo è pronto a debuttare come show televisivo sul piccolo schermo, ma di cosa parlerà nello specifico? La serie racconta la vita di Circe, cacciata dall’Olimpo e esiliata sull’isola di Eea. La figlia di Helios deve quindi imparare a sopravvivere e a contare sulle sue sole forze; per questo motivo decide di affinare le proprie arti magiche. Durante il suo percorso, incontrerà vari personaggi, come Odisseo, il mostro Scilla e il Minotauro.

Il Cast della serie TV

Per quanto riguarda il cast della serie tv, al momento non ci sono informazioni disponibili su chi saranno gli attori e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show. Non appena ci saranno nuovi dettagli sui nomi dei protagonisti, provvederemo ad aggiornarvi.

