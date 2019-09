Equinozio autunno 2019: data e perché cade oggi 23 settembre e non il 21

Oggi, lunedì 23 settembre, è un giorno speciale: equinozio autunno 2019, provate a digitarlo sul motore di ricerca. La data che comparirà è quella di oggi e non, come crede erroneamente qualcuno, il 21. In ogni caso l’equinozio, va specificato, è quel periodo dell’anno in cui la durata del giorno pareggia quella della notte. Vi sono due equinozi durante l’anno (l’altro è quello primaverile) ed entrambi segnano un punto di svolta stagionale, marcando una maggiore durata della luce solare (equinozio di primaverile) o del buio (equinozio autunnale). In verità, questo momento non avviene proprio al momento dell’equinozio, ma generalmente attorno al giorno dello stesso (in Italia, quest’anno, l’equivalenza tra giorno e notte cadrà il 25 settembre).

Equinozio autunno 2019: perché cade il 23 settembre quest’anno

Insomma, l’estate 2019 è stata definitivamente archiviata alle 9.50 (ora italiana) di oggi, lunedì 23 settembre. Alcuni credono che l’autunno cada il 21 settembre, ma non è così. Infatti la Terra impiega 365 giorni e 6 ore (5 ore, 48 minuti e 49 secondi per l’esattezza) per compiere un movimento di rotazione completo attorno al sole: quelle 6 ore di avanzo vengono poi recuperate dall’anno bisestile. Proprio per questo motivo non vi è una puntuale coincidenza tra giorni del mese e ricorrenza stagionale. Ovviamente siamo sempre lì, ma la variazione (di orario e di data) avviene ogni anno.

Quando arriverà l’autunno nei prossimi anni?

Per spiegarci meglio, andiamo a riassumere nella seguente tabella gli orari e le date precise degli equinozi autunnali dei prossimi anni.

Anno Data Ora (italiana) 2019 23 settembre 9.50 2020 22 settembre 15.31 2021 22 settembre 21.21 2022 23 settembre 3.04 2023 23 settembre 8.50 2024 22 settembre 14.44 2025 22 settembre 20.20 2026 23 settembre 2.05 2027 23 settembre 8.01 2028 22 settembre 13.45 2029 22 settembre 19.38 2030 23 settembre 01.27

Come possiamo vedere nella tabella, l’autunno non cade quasi mai il 21 settembre. La prossima volta avverrà infatti nel 2092 e nel 2096. Attenzione, però, perché l’equinozio autunnale può cadere anche il 24 settembre (ma molto, molto raramente). L’ultima volta è accaduto nel 1931, mentre la prossima volta sarà addirittura nel 2303.

