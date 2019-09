Why we hate: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming

Il 13 Ottobre arriva su Discovery Channel una docu-serie firmata e prodotta dal regista Steven Spielberg con la collaborazione di Alex Gibney: stiamo parlando di Why we Hate. La docu-serie si dividerà in sei puntate in cui verrà esplorato su ogni aspetto il sentimento dell’odio, sia dal punto di vista storico, culturale e filosofico che da quello biologico, individuale e personale. L’obbiettivo è quello di offrire al pubblico un quadro completo sul perché è nella nostra natura provare tale emozione “negativa” e se in effetti possa essere superabile. Quella sull’odio è una domanda che convive nell’essere umano fin dai tempi antichi, quando era uno strumento di sopravvivenza, e ci si chiede se ancora oggi sia un qualcosa di necessario. La docu-serie tenterà di dare risposta alle varie domande che possiamo porci sull’argomento; ecco come la pensa Spielberg a proposito del suo lavoro:

“Arrivare alla radice della condizione umana è qualcosa che trovo non solo affascinante, ma assolutamente necessario per capire chi siamo. Con il team di registi, approfondiamo storie di odio di ieri e di oggi, viaggiando in giro per il globo per scoprire il suo mistero negli altri e in noi stessi. Se capiamo perché agiamo in un certo modo, possiamo cambiare il modo in cui agiamo. Questo è ciò di cui siamo capaci in modo univoco come esseri umani“

Il collega Gibney ha poi sottolineato:

“Questa non è una serie che documenta semplicemente qualcosa che sta accadendo, è un’indagine e un tentativo di capire perché odiamo, attraverso la scienza e attraverso un senso di umanità comune“, per poi ribadire che “L’odio è nel nostro DNA. Se iniziamo a capirlo, è così che iniziamo a sperare di poterlo sconfiggere“

Un progetto, quello dei produttori, che quindi sembra avere non solo un valore e uno scopo informativo sul sentimento dell’odio, ma cerca piuttosto di sensibilizzare il pubblico e indurlo a muoversi per poterlo superare.

Mentre la docu-serie debutterà negli Stati Uniti il 13 ottobre, per quanto riguarda l’uscita in Italia basterà attendere 24 ore e il progetto sarà disponibile su DPlay PLUS – Discovery.

Why we Hate: struttura

Dopo esserci dilungati sull’oggetto principale che rappresenta il filo rosso conduttore della trama dei 6 episodi della docu-serie, cerchiamo di capire come, nello specifico, Why we Hate è strutturata: ogni episodio tratterà di un aspetto specifico dell’odio in relazione a determinate circostanze o eventi; dittatura, terrorismo, fanatismo, omicidio, bullismo, discriminazione sono tutte situazioni a partire dalle quali si genera l’odio e ogni puntata cercherà di concentrarsi su un argomento specifico. Un progetto ambizioso capace di offrire al pubblico un panorama interessante su un’emozione che ci riguarda molto da vicino e che possiamo sperimentare, con le relative sfumature, nella vita di tutti i giorni.

