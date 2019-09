Single parents 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming

Dopo un paio di giorni dalla messa in onda del finale di stagione, ABC ha annunciato il rinnovo di una serie tv comedy: stiamo parlando di Single Parents. La data di debutto del nuovo ciclo di episodi della sit-com è prevista il 25 settembre 2019 sul canale della rete statunitense; per quanto riguarda l’uscita italiana, considerando quanto accaduto per la prima stagione, possiamo ipotizzare che la serie sarà trasmessa da Fox a distanza di un paio di mesi. La prima stagione era composta da 23 episodi della durata di 20 minuti circa ciascuno; è probabile che anche il secondo ciclo di episodi conti più o meno le medesime puntate. In attesa della messa in onda di Single Parents 2, possiamo goderci il trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Single Parents 2: la trama

Non ci sono molte informazioni su quella che sarà la trama della seconda stagione, ma possiamo trarre qualche ipotesi considerando il finale di prima stagione.

Douglas e Poppy si sono dichiarati il proprio amore e hanno deciso di partecipare al matrimonio di Ron e Sharon; il dermatologo invece si è deciso ad aiutare Miggy col suo nuovo business.

Will ed Angie hanno invece vissuto un’avventura a parte e sono riusciti a rintracciare Derek, il padre di Graham. Sebbene Angie avesse tutte le intenzioni di accusare Derek di non aver mai avuto il desiderio di avere a che fare con il figlio è in realtà Will a prendere le difese della donna e attaccare l’ex di lei. Successivamente Will ed Angie vivono insieme un momento magico di tenerezza; evento che è stato interrotto dalla videochiamata di Sophie. Ci sono varie situazioni che possiamo aspettarci sulla seconda stagione dello show, prima fra tutte gli sviluppi sentimentali che interesseranno proprio Will ed Angie.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Leighton Meester vestirà i panni di Angie D’Amato; Taran Killam ricoprirà invece il ruolo di Will Cooper. Ad accompagnarli nel cast: Brad Garrett interpreta Douglas Fogerty; Kimrie Lewis è Poppy Banks; Jake Choi veste i panni di Miggy Park; Marlow Barkley nel ruolo di Sophie Cooper; Tyler Wladis interpreta Graham D’Amato; Devin Trey Campbell è Rory Banks; Mia Allan veste i panni di Emma Fogerty; Ella Allan nel ruolo di Amy Fogerty; Adam Brody interpreta Derek.

