Metti la nonna in freezer: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

Metti la nonna in freezer è una commedia nera, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, che vede come protagonisti Miriam Leone e Fabio De Luigi. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2018 e ha ottenuto ben due candidature ai Nastri D’argento.

La Miss attrice Miriam Leone interpreta una giovane restauratrice, appassionata di arte e cultura, che vive esclusivamente grazie alla pensione dell’anziana nonna. A causa di imprevisto rischierà di finire sul lastrico e cercherà dunque un furbo stratagemma per evitare il peggio.

Il film andrà in onda questa sera, mercoledì 25 marzo, in prima serata su Rai 1.

Metti la nonna in freezer: trama del film con Miriam Leone e Fabio De Luigi

Metti la nonna in freezer mette in scena, in chiave umoristica e nel perfetto stile della commedia nera, problemi della società attuale quali la disoccupazione e il lavoro precario.

Miriam Leone interpreta la giovane Claudia, restauratrice che vive insieme all’anziana nonna, svolgendo lavori saltuari insieme alle sue migliori amiche. L’unica fonte di denaro sicura che la restauratrice possegga è la pensione della donna, che le permette di accettare qualsiasi tipo di commissione, anche mal retribuita.

Metti la nonna in freezer: anticipazioni commedia nera, in onda stasera su Rai 1.

L’equilibrio nella vita di Claudia si spezza quando la nonna viene a mancare. L’unico per continuare a riscuotere la pensione è conservare il corpo della nonna in freezer. Surgelandolo, la giovane donna e le sue due amiche potranno escogitare un piano migliore in tutta tranquillità.

La situazione diventerà ancora più complicata quando un maresciallo della finanza entrerà per caso nella vita di Claudia, innamorandosi perdutamente. La sua ossessione per la legalità passerà dunque in secondo piano quando il maresciallo, Simone, resterà irrimediabilmente rapito dai grandi occhi verdi di Claudia. Si sa, però, che le bugie hanno le gambe corte.

