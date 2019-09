Dove vedere Inter-Lazio in diretta streaming e tv. Le formazioni

Inter-Lazio è una delle partite più attese della quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione 2019-2020. Il match si disputerà alle ore 21 allo Stadio Meazza e vedrà affrontarsi due squadre dal percorso nettamente differente: i nerazzurri guidati da Antonio Conte sono infatti a punteggio pieno e freschi della recente vittoria nel derby della Madonnina contro il Milan di Giampaolo. La Lazio di Simone Inzaghi, invece, ha voglia di continuare sulla via del riscatto dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Parma. Ecco dove vedere Inter-Lazio in diretta streaming e in tv e le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Inter-Lazio: le probabili formazioni

Tre partite in 8 giorni, con alcune squadre (inclusa l’Inter) che dovranno far fronte anche agli impegni europei infrasettimanali. Il turnover si renderà così necessario e potrebbero esserci dunque alcune sorprese negli schieramenti iniziali delle due squadre. Nelle file dei nerazzurri potrebbe esserci spazio per Candreva, Vecino e Politano, mentre tra i biancocelesti ecco che potrebbero subentrare Vavro in difesa e Caicedo in attacco. Le probabili formazioni di Inter-Lazio.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku. All: Conte.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All: S. Inzaghi.

Arbitro: Maresca.

Inter-Lazio diretta streaming e tv: dove vedere la partita

Inter-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 del pacchetto satellitare. Chi non potesse accomodarsi davanti alla tv, potrà sempre sintonizzarsi su PC, smartphone e tablet e fruire della partita sulla piattaforma streaming Sky Go o Now Tv.

Il percorso delle squadre fin qui

L’Inter è a punteggio pieno, avendo battuto nell’ordine Lecce, Cagliari, Udinese e Milan. In mezzo il brutto pareggio casalingo contro lo Slavia Praga in Champions League. Vincendo anche quest’oggi, i nerazzurri recupererebbero il primato momentaneamente occupato dalla Juventus, vittoriosa ieri a Brescia.

Differente il percorso della Lazio, che si è evoluto tra alti e bassi. Prima la sonora vittoria contro la Sampdoria, poi il pareggio al derby contro la Roma, seguito dalla sconfitta contro la Spal e infine la recente vittoria contro il Parma di domenica scorsa. 7 punti e l’intenzione di bloccare il cammino dell’Inter segnandone la prima sconfitta in questa stagione.

Anche per questi motivi Inter-Lazio sarà una partita da non perdere.

