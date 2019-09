UEFA Conference League: ecco la terza competizione europea per club

Nelle scorse ore è stata annunciata la terza competizione calcistica europea per club: dopo Champions League ed Europa League, dalla stagione 2021/2022 ci sarà spazio anche per la Conference League.

Come funziona la UEFA Conference League

Fra due stagioni dunque, gli appassionati del mondo del pallone potranno assistere anche ad un’altra competizione europea infrasettimanale. Con l’addio della Coppa delle Coppe erano rimaste solamente le più famose ed importanti Champions ed Europa, mentre ora si torna al passato. La Conference League nasce con la necessità di dare più spazio e visibilità ai campionati europei minori e che per diversi motivi non riescono a piazzare le proprie squadre nelle altre competizioni; perciò sarà popolata soprattutto da squadre che potranno godere di maggior spazio, anche per poter mettere in mostra i propri talenti ed esportare in giro per l’Europa il proprio calcio.

Ai palati raffinati del calcio sicuramente non interesserà più di tanto, ma per i più curiosi o semplicemente gli appassionati più accaniti questa coppa potrà diventare un autentico appuntamento fisso.

Come funziona? Nella fase finale del torneo al via ci saranno 32 squadre suddivise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno, esattamente come accade in Champions. Le prime accedono agli ottavi di finale, mentre le seconde classificate si incroceranno con le terze dei gironi di Europa League per decidere chi passerà agli ottavi. I match della Conference League si disputeranno il giovedì, con alcune partite di EL che potrebbero essere anticipate al pomeriggio in un’altra fascia oraria. I match totali saranno 141 e si disputeranno nell’arco di 15 settimane.

Per quanto riguarda i posti disponibili per ogni federazione a seconda del proprio ranking, maggiori dettagli saranno sicuramente svelati nei prossimi mesi, quando verrà snocciolato ogni particolare di questa nuova competizione.

