Ferrari Purosangue: prezzo, immagini e quando esce in Italia. Gli interni

Micheal Leiters, responsabile tecnico della casa di Maranello, lo ha rivelato in una intervista per Autocar. Il primo SUV della rossa potrebbe fare la sua comparsa nel 2022. Lo sviluppo, rivela Leiters, è in fase avanzata di progettazione, il design è momentaneamente congelato ma lo sviluppo tecnico è a buon punto. Il SUV non deriverà da nessuno dei modelli esistenti, sarà realizzato su una base meccanica realizzata al 100% dalla casa del cavallino. Ma scopriamo ora alcuni dei dettagli tecnici della vettura che verrà.

Ferrari Purosangue: le possibili caratteristiche

La Purosangue si inserirà in un segmento di mercato diverso dalla Lamborghini Urus, considerata, al momento, la rivale principale, il SUV con cui dovrebbe condividere di più. La Purosangue avrà un abitacolo a 4 posti e grazie alle sospensioni a controllo elettronico, potrà variare la sua altezza. È una autovettura pensata per la strada ma il fatto che possa alzarsi maggiormente da terra la rende fruibile anche per l’off-road. Non si conoscono le specifiche del motore, non si sa se sarà un V8 o un V12, quasi certamente però troveremo un sistema ibrido, data la tendenza.

Opel Astra 2019: prezzo, uscita in Italia e restyling interni-esterni

Ferrari Purosangue: il concept e le piattaforme che verranno

Leiters ha annunciato anche che ci saranno due nuove piattaforme, le quali daranno vita a 15 autovetture tra il 2019 e il 2023. Una delle piattaforme sarà dedicata alle auto sportive mentre l’altra ad auto granturismo a ruote alte, come la Purosangue. Una macchina diversa, più vicina ad un Crossover, più bassa, che abbia una guida sportiva ma che si differenzi dal prodotto Ferrari solito.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it