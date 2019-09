Dove vedere Juventus-SPAL in diretta streaming, tv e formazioni

La sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 si aprirà con il match Juventus-SPAL, che si disputerà sabato 28 settembre 2019 alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Primo anticipo per la Juventus, impegnata il prossimo martedì nel secondo turno dei gironi di Champions League in casa contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. In campionato invece, dopo il pareggio con la Fiorentina, la Juve è tornata a vincere ma non a convincere. Anche l’ultimo successo nel turno infrasettimanale in casa del Brescia ha fatto storcere il naso a molti, complice una condizione che appare ancora indietro e che di conseguenza porta a prestazioni scialbe anche contro avversari sulla carta molto più deboli. Ma ora come ora la cosa più importante sono i tre punti, specie considerando il cammino che sta attuando l’Inter; il prossimo 6 ottobre si capirà come si potrà evolvere la stagione di entrambe con lo scontro diretto programmato a San Siro.

Dall’altra parte troviamo una SPAL sempre più in difficoltà. Una sola vittoria nelle prime cinque uscite, a fronte di quattro sconfitte e un un ultimo posto in classifica condiviso con la Sampdoria. Quest’anno la stagione potrebbe essere ancor più lunga e tosta per gli estensi, abituati a far vedere ben altro nelle due precedenti campagne in massima serie. E la sfida in casa sua alla Vecchia Signora non è certo la migliore via per provare a portare a casa dei punti.

Le probabili formazioni di Juventus-SPAL

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Emre Can, Bonucci, de Ligt, Cuadrado; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain

Allenatore: Sarri

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Tomovic, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Floccari

Allenatore: Semplici

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

