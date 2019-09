Calendario Champions League 2019/20: partite in diretta tv e streaming gratis

Comincia martedì 17 settembre la stagione di Champions per le italiane: alcune partite saranno trasmesse anche in chiaro.

Calendario Champions: quando gioca il Napoli?

Il Napoli fa il suo esordio nella Champions League 2019-20 al San Paolo contro il Liverpool martedì 17 settembre 2019 alle ore 21. Il turno successivo, mercoledì 2 ottobre 2019, vedrà i partenopei impegnati in Belgio contro il Genk alle 18 e 55; la terza giornata del gruppo E prevede per i ragazzi di Ancelotti una trasferta a Salisburgo: il match comincerà alle 21 di mercoledì 23 ottobre 2019. Il ritorno contro la Red Bull è previsto invece per giorno 23 ottobre 2019, appuntamento con Liverpool-Napoli per mercoledì 27 novembre 2019 alle 21. Alle 18.55 di martedì 10 dicembre sarà la volta di Napoli-Genk.

Quando gioca l’Atalanta?

L’Atalanta comincia il suo percorso in Champions giorno 18 settembre alle 21: primo avversario la Dinamo Zagabria che giocherà in casa (ritorno a Bergamo giorno 26 novembre alle 21). L’1 ottobre, alle ore 18.55, sarà la volta di Atalanta-Shaktar (il ritorno l’11 dicembre alle 21), poi, il 22 ottobre orobici a Manchester per provare a impensierire la corazzata di Guardiola (il 6 novembre si giocherà Atalanta-Manchester City).

Calendario Champions: quando gioca l’Inter?

I nerazzuri cominciano la nuova stagione di Champions il 17 settembre alle 18.55 contro lo Slavia Praga a Milano (trasferta in Repubblica Ceca il 27 novembre). Il 2 ottobre, ore 21, è già Barcellona Inter (ritorno il 10 dicembre), il 23 ottobre a San Siro arriva il Borussia Dortmund (ritorno il 5 novembre).

Quando gioca la Juve?

La Juventus incontrerà l’Atletico Madrid il 18 settembre, ritorno a Torino il 26 novembre. Poi sarà il turno dei tedeschi del Bayer Leverkusen giorno 1 ottobre (trasferta in Germania prevista per l’11 dicembre). Il 22 ottobre 2019 sarà tempo di Juventus-Lokomotiv Mosca, bianconeri attesi in Russia per il 6 novembre.

Dove vedere le partite in chiaro?

I diritti della Champions sono detenuti da Sky: bisogna sottoscrivere un abbonamento per non perdersi neanche una partita delle italiane. Tuttavia, alcune partite saranno trasmesse in chiaro anche da Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset; si tratta di Napoli-Liverpool (17 settembre), Juventus-Bayer (1 ottobre), Manchester City-Atalanta (22 ottobre), Borussia Dortmund-Inter (5 novembre), Juventus-Atletico Madrid (26 novembre), Inter-Barcellona (10 dicembre). Tutti i match avranno inizio alle ore 21.

