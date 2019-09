Dove vedere Sampdoria-Inter in diretta streaming, tv e formazioni

Il secondo anticipo valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Sampdoria-Inter, match che si disputerà sabato 28 settembre 2019 alle ore 18:00 allo stadio Ferraris di Genova.

Stagione da dimenticare fin qui per la Sampdoria, reduce da una sola vittoria e ben quattro sconfitte nelle prime cinque giornate. La squadra di Di Francesco appare in netta difficoltà e dopo la vittoria che sembrava salvifica arrivata contro il Torino, è arrivato un altro stop nel turno infrasettimanale in casa della Fiorentina. C’è da capire parecchio di questa situazione, con un altro match molto difficile all’orizzonte e la panchina di Di Francesco che continua a traballare nonostante abbia il meno delle colpe. In questa partita servirà una forte reazione per portar via dei punti che potrebbero rivelarsi già fondamentali.

L’Inter invece può essere pienamente soddisfatta del suo avvio. Capolista solitaria grazie ai cinque trionfi in altrettante gare, la squadra nerazzurra è pronta a questa ostica sfida che anticipa i due big match contro Barcellona – il prossimo mercoledì in Champions League – e Juventus. Probabile che a Genova ci sia ancora spazio per delle novità di formazione come già avvenuto contro la Lazio, in modo di dare il giusto recupero a tutti senza però ovviamente snobbare questo match che risulta fondamentale esattamente come gli altri.

LEGGI ANCHE: Calendario Champions League 2019/20: partite in diretta tv e streaming gratis

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Regini, Bereszynski, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella

Allenatore: Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku

Allenatore: Conte

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

