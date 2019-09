Dove vedere Napoli-Brescia in diretta streaming, tv e formazioni

Il lunch match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Napoli-Brescia, che si disputerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 12:30 allo stadio San Paolo di Napoli.

Non un buon inizio per il Napoli, che a causa dell’inaspettata sconfitta interna nel turno infrasettimanale contro il Cagliari ha ora accumulato ancor più svantaggio rispetto alle due principali concorrenti per il titolo Juventus e Inter. I partenopei devono rimboccarsi le maniche e tornare a vincere in questo match, che anticipa la sfida in Champions in casa dei belgi del Genk e programmata per mercoledì prossimo. Gli azzurri si trovano in una situazione già poco comoda almeno per quanto concerne il campionato ed ogni passo falso può già fare la differenza in negativo, nonostante ci troviamo solamente nel mese di settembre.

Dall’altra parte troviamo invece un Brescia reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro la Juventus lo scorso martedì. Nonostante tutto, l’inizio della Leonessa in massima serie non è assolutamente da buttar via, fatta eccezione per la cocente rimonta di qualche settimana fa subita tra le proprie mura amiche contro il Bologna. Per il resto, la squadra dimostra di aver un certo tipo di valore e ora potrà contare sull’arma in più che può fare la differenza in lungo e in largo: stiamo parlando ovviamente di Mario Balotelli, rientrato nel turno infrasettimanale dalla lunga squalifica comminatagli quando era ancora un giocatore del Marsiglia.

Le probabili formazioni di Napoli-Brescia

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Elmas, Allan, Younes; Lozano, Llorente

Allenatore: Ancelotti

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli

Allenatore: Corini

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

