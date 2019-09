Dove vedere Lazio-Genoa in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Lazio-Genoa, che si disputerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Partita importante per la Lazio, reduce dalla sconfitta di misura maturata in casa dell’Inter mercoledì scorso. I biancocelesti si sono comunque resi protagonisti di una buona prestazione, ma le paratone di Handanovic hanno impedito quantomeno di pareggiare contro i nerazzurri. Un inizio di stagione altalenante quello dei capitolini, che fin qui hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte; serve qualcosa in più per provare a lottare per il quarto posto, obiettivo dichiarato da un paio di stagioni a questa parte e fin qui sempre sfumato. Giovedì torna l’Europa League e ci sarà da dimenticare la sconfitta maturata in Romania, in quel di Cluj, durante la prima giornata della fase a gironi: a Roma arriverà l’ostico Rennes, squadra francese molto ben attrezzata e che punta anch’essa alla qualificazione ai sedicesimi di finale.

Il Genoa invece non sta attraversando un buon periodo. Dopo due sconfitte consecutive è arrivato un pareggio casalingo a reti inviolate contro il Bologna lo scorso mercoledì, ma la classifica vede il Grifone nella zona bassa della classifica a ridosso della retrocessione. Già nella sfida della Capitale si dovranno ottenere delle risposte concrete, per evitare di rimanere ancora in quelle zone che, vista la qualità della rosa, non sembrano proprio competere ai liguri.

LEGGI ANCHE: Finale Europa League 2020: data, stadio e dove si gioca

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa Immobile

Allenatore: Inzaghi

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Allenatore: Andreazzoli

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

