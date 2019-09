Dove vedere Lecce-Roma in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Lecce-Roma, che si disputerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Continua la sfilza di super impegni per i padroni di casa del Lecce. Dopo aver già affrontato Inter, Torino e Napoli, ora spetta alla squadra capitolina sfidare il sodalizio salentino. L’inizio tutto sommato non è stato negativo e mercoledì scorso è arrivato un importante successo salvezza in casa della SPAL. La classifica li vede a quota sei punti, tutti quanti conquistati lontano dal proprio stadio; motivo per il quale bisogna cominciare a racimolare qualcosa anche in casa e, seppur non sia la partita più semplice, occorrerebbe cominciare a farlo a partire da questa domenica.

Anche perché la Roma risulta essere molto altalenante nell’andamento generale. Nel turno infrasettimanale infatti, la Lupa è stata sconfitta in casa dalla bestia nera Atalanta e dunque non si può permettere un altro passo falso. La partita è tosta, ma le differenze fra le due formazioni sono enormi. Basterà questo per ottenere i tre punti in terra pugliese? Inoltre giovedì c’è una nuova giornata di Europa League, con la trasferta austriaca dove i giallorossi si fronteggeranno con il Wolfsberger, che sulla carta risulta essere la squadra materasso del girone. Non fosse che non match d’esordio ha sbancato nettamente e completamente contro pronostico il campo del Borussia Monchegladbach.

LEGGI ANCHE: Finale Europa League 2020: data, stadio e dove si gioca

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar

Allenatore: Liverani

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Allenatore: Fonseca

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

