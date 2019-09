Dove vedere Udinese-Bologna in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Udinese-Bologna, che si disputerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 15:00 alla Dacia Arena di Udine.

I padroni di casa dell’Udinese, nel turno infrasettimanale, sono riusciti ad interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive strappando un punto sul campo del Verona. Ma la prestazione dei friulani non è stata buona e la situazione in classifica è ancora difficile: i bianconeri infatti occupano attualmente la terzultima posizione in graduatoria, trovandosi dunque in piena zona retrocessione. Dopo il successo casalingo contro il Milan nella prima giornata, non sono più riusciti a dare continuità ai propri risultati e questo match contro i felsinei risulta essere già di fondamentale importanza seppur siamo ancora ad inizio stagione.

Anche perché il Bologna invece, fin qui, ha condotto un buonissimo cammino che gli ha permesso di guadagnare otto punti nelle prime cinque uscite e piazzarsi conseguentemente a margine delle zone europee della classifica. La strada è ancora lunga ma il sodalizio del capoluogo emiliano è parso essere meglio costruito rispetto alle passate stagioni, con il raggiungimento della salvezza che non dovrebbe rappresentare affatto un problema come invece è avvenuto per gran parte dello scorso campionato. Ora serve dare continuità e la sfida ad una squadra in difficoltà come quella friulana potrebbe rappresentare l’occasione giusta per farlo.

LEGGI ANCHE: UEFA Conference League: ecco la terza competizione europea per club

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna

Allenatore: Tudor

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Allenatore: Mihajlovic

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it