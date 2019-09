Dove vedere Cagliari-Verona in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Cagliari-Verona, che si disputerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 18:00 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Dopo un avvio complicato che ha fruttato due sconfitte consecutive casalinghe, rispettivamente contro Brescia e Inter, il Cagliari ha saputo rialzare la testa ottenendo poi tre successi, l’ultimo dei quali contro i rivali del Napoli in casa loro. Visti i tanti cambiamenti attuati nel mercato estivo, ora sembra finalmente che la squadra sarda stia ingranando; ma è ancora presto per dirlo e quello di questo weekend è un banco di prova importante per capire il rendimento e la tenuta di una squadra che, nonostante gli infortuni dei suoi uomini di punta, si sta comunque dimostrando solida e concreta. In classifica gli isolani si trovano momentaneamente al quarto posto alla pari di Napoli e Torino.

Il Verona nel turno infrasettimanale ha invece strappato un punto all’Udinese nel match giocatosi in terra veneta, anche se gli scaligeri avrebbero meritato la vittoria. Dopo le sfide perse contro Milan e Juventus, i neopromossi son tornati dunque a muovere la propria classifica che li vede ora di poco sopra la zona retrocessione; e la trasferta di Cagliari risulta importante in tal senso: far punti per evitare di venire risucchiati in una situazione ancor più complicata. Non è certo una mission impossible, ma gli avversari di giornata – come detto – sono particolarmente in forma.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Maran

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla, Rrahmani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski

Allenatore: Juric

Dove vedere il match in diretta streaming e tv

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

