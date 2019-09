Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta streaming, tv e formazioni

Il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Milan-Fiorentina, che si disputerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Crisi nera per il Milan, sconfitto anche nel turno infrasettimanale. Nonostante una buona prestazione collettiva e il vantaggio parziale, i rossoneri si sono dovuti arrendere sotto i colpi del Torino in casa granata. Dopo il derby, dunque è arrivata la seconda sconfitta consecutiva e la terza in totale in questo primissimo scorcio di campionato. Le statistiche offensive sono poi impietose: soltanto tre gol siglati, due dei quali su calcio di rigore e soli undici tiri verso lo specchio di porta avversario. Il trend deve dunque essere invertito al più presto o Giampaolo rischia seriamente la panchina, anche se sembra ancora godere della totale fiducia da parte della dirigenza meneghina. In ogni caso, le prossime due giornate diranno tanto di quello che potrà combinare la squadra in questa stagione, con la sosta che potrebbe aiutare particolarmente a recuperare soprattutto energie mentali, prima ancora che fisiche.

La Fiorentina nell’ultimo turno è invece riuscita finalmente a tornare alla vittoria. Era da febbraio che questo non accadeva, in casa invece addirittura dallo scorso dicembre. E’ un nuovo inizio? Può darsi, ma l’incrocio di Milano resta comunque proibitivo per tanti motivi e i toscani dovranno essere bravi a continuare sulla strada del duro lavoro per potersi togliere ancora delle soddisfazioni. Inoltre Montella probabilmente andrà a caccia di una piccola vendetta personale.

LEGGI ANCHE: UEFA Conference League: ecco la terza competizione europea per club

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek

Allenatore: Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa

Allenatore: Montella

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now Tv.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it