Dove vedere Parma-Torino in diretta streaming, tv e formazioni

Il monday night della sesta giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Parma-Torino, che si disputerà lunedì 30 settembre 2019 alle ore 20:45 allo stadio Tardini di Parma.

I padroni di casa del Parma hanno iniziato la propria stagione con qualche tentennamento di troppo, nonostante l’ottima qualità della rosa. Nell’ultimo match disputato nel turno infrasettimanale, è arrivata una sofferta vittoria nel derby emiliano casalingo contro il Sassuolo: a decidere l’incontro è stato infatti solamente un autogol di Bourabia nei secondi finali di gara. La classifica vede i crociati a quota sei punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte, ma è ancora troppo poco; l’obiettivo è sicuramente quello della salvezza, ma la speranza è che arrivi in maniera meno sofferta rispetto alla passata stagione, quando i gialloblu cominciarono alla grande il proprio campionato salvo poi crollare verso la fine.

Dall’altra parte troviamo invece un Torino che si è ripreso dopo due sconfitte consecutive, riuscendo a vincere il posticipo casalingo dell’infrasettimanale contro il Milan. I granata sono dunque saliti al quarto posto in classifica, in condominio con Napoli e Cagliari, facendo capire ulteriormente le proprie ambizioni europee dopo averci provato – ed essendoci riuscito a tavolino – la scorsa stagione. Ora un altro test provante per i granata, che in questo campo ci hanno già vinto alla seconda giornata, quando a giocare in casa fu però l’Atalanta.

LEGGI ANCHE: UEFA Conference League: ecco la terza competizione europea per club

Le probabili formazioni di Parma-Torino

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillá; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti

Allenatore: Mazzarri

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it