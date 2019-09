Curon: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in streaming

Lo scorso Marzo Netflix ha dato il via alla produzione di alcune serie tv italiane, tra cui Curon, che toccherà alcuni elementi del soprannaturale. Il titolo della serie deriva da un piccolo paesino del Trentino Alto Adige, in provincia di Bolzano, a 5 km dal confine austriaco. La particolarità del paese è questo lago artificiale, il lago di Resia nelle cui acque è sommerso l’edificio di una vecchia chiesa ed è visibile solo il campanile. Si vocifera che, sebbene le campane siano state rimosse da molto tempo, ogni tanto, d’inverno, sarebbe possibile sentirle suonare. Tale leggenda conferisce al paesino un alone di grande mistero, caratteristica più che sufficiente per essere raccontata in una serie tv.

Curon è una serie tv originale Netflix, prodotta insieme a Indiana Production. L’head writer dello show è Ezio Abbate; nel suo team: Ivano Fachin, Tommaso Matano e Giovanni Galassi. Per il momento non ci sono informazioni sulla data di uscita della serie tv e, inoltre, ancora non sappiamo da quante puntate sarà composto il primo ciclo di episodi. Tuttavia è già presente un primo, brevissimo teaser dello show; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione Curon

Curon: la trama

Non sono poi molte le anticipazioni sulla trama di Curon; tuttavia qualcosa è saltato fuori in occasione del FeST (festival delle serie tv) a Milano, dove il team degli sceneggiatori ha rilasciato qualche dettaglio a proposito della serie tv.

Curon racconterà la storia di una famiglia, in particolare di una madre, Anna, con i suoi due figli gemelli di diciassette anni. Dopo tanti anni, la donna decide di tornare nella sua città natale; si tratta proprio di Curon, un luogo che i suoi figli non hanno mai visto. Anna, tuttavia, scompare misteriosamente all’improvviso e i ragazzi adolescenti decideranno di imbarcarsi col fine di ritrovarla. Un viaggio che è anche in un certo senso formativo, costellato da qualche elemento soprannaturale.

Il Cast della Serie TV

Purtroppo non ci sono informazioni su quali saranno gli attori che andranno a comporre il cast di Curon. Non appena ci saranno notizie al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi.

