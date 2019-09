Ulisse: il piacere della scoperta: anticipazioni stasera 28 settembre

Questa sera, per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, andrà in onda una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta. Con il titolo Leonardo Da Vinci, Genio Universale, Alberto Angela ci condurrà indietro nel tempo fino al tempo in cui è vissuto l’uomo che fu perfettamente scienziato, architetto, artista e medico.

Il secondo appuntamento con Alberto Angela sarà dunque interamente dedicato alla vita, alle opere e alla figura di uno degli artisti italiani più importanti della storia rinascimentale italiana.

Rambo: Last Blood. Trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Ulisse: il piacere della scoperta: anticipazioni questa sera Rai 1

Nato da padre Piero e madre Caterina, Leonardo nacque in provincia di Firenze, precisamente a Vinci. Già in età adolescenziale dimostrò le sue doti nella pittura, tanto da essere nel 1472 già iscritto alla nota Compagnia dei Pittori.

Leonardo Da Vinci trascorse la gioventù di corte in corte, dapprima a Milano presso il Palazzo Sforza, dopodiché si trasferì a Venezia, fermandosi prima per lungo tempo a Mantova. Durante i suoi viaggi fece conoscere le sue brillanti doti e accrebbe le proprie conoscenze nei campi in cui si specializzò.

Ulisse: il piacere della scoperta: vita e opere di Leonardo da Vinci

Tra le varie discipline si dedicò, in modo particolare, alla pittura. Dopo essere tornato per un breve periodo presso il Palazzo Sforza, iniziò a dipingere la sua opera più celebre ed enigmatica. La Monna Lisa, meglio nota come Gioconda, è un olio su tavola dipinto intorno al 1504.

Attualmente custodita nel Museo del Louvre di Parigi, la Gioconda deve la sua immensa fama al sorriso ambiguo, a tratti quasi erotico e beffardo. L’ambiguità del sorriso e del volto stesso hanno favorito la nascita di numerose leggende intorno al personaggio della Monna Lisa e del suo rapporto con Leonardo Da Vinci.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it