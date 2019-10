Dove vedere Atalanta-Shakhtar in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match validi per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2019/2020 è Atalanta-Shakthar Donetsk che si disputerà martedì 1 ottobre 2019 alle ore 18:55 allo stadio San Siro di Milano.

Prima sfida casalinga nella sua storia in Champions per la Dea, che ha l’obiettivo di riscattare il bruttissimo esordio nella competizione in quel di Zagabria, dove i padroni di casa della Dinamo le hanno rifilato un inaspettato poker. Quella giocatasi in terra croata è stata una partita senza storia: nonostante i favori del pronostico, i bergamaschi hanno pagato a caro prezzo forse l’emozione della prima grande notte europea, tradendo così le attese. Ora perciò bisognerà rifarsi e per farlo bene servirà la spinta di tutto San Siro, che come già ben sappiamo ospiterà i match casalinghi europei degli orobici.

Ma non sarà affatto facile ottenere il bottino pieno contro lo Shakthar, sconfitto nel match d’esordio dal Manchester City. Gli ucraini sono sempre una squadra tosta e, soprattutto, possono contare su un’ormai grandissima esperienza europea vista la loro costante partecipazione ad almeno una delle due competizioni continentali. Gli arancioneri sono ormai avvezzi alle trasferte italiane e questo può in un certo senso favorirli, avendo conosciuto e studiato da vicino il nostro modo di giocare. Sempre folta la colonia brasiliana che da anni caratterizza la compagine: anche oggi si possono contare infatti una decina di elementi in rosa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Shakhtar

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata

Allenatore: Gasperini

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Matvinenko, Krivtsov, Khotcholava, Ismaily; Stepanenko, Antonio; Teté, Marlos, Taison; Moraes

Allenatore: Castro

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it