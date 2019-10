Dove vedere Juventus-Bayer Leverkusen in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2019/2020 è Juventus-Bayer Leverkusen, che si disputerà martedì 1 ottobre 2019 alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Test molto importante per le ambizioni della Juventus. La Vecchia Signora è, come da diversi anni a questa parte, una delle maggiori indiziate per il successo finale della competizione, vittoria che manca dall’ormai lontano 1996. Durante la prima giornata è arrivato un pareggio amaro in casa dell’Atletico Madrid; amaro perché i bianconeri non hanno saputo mantenere il doppio vantaggio accumulato nella prima metà di ripresa, facendosi successivamente rimontare dai colchoneros. Per questo motivo, contro la compagine tedesca l’imperativo sarà uno soltanto: vincere. Ma non sarà facile.

Questo perché il Bayer Leverkusen presenta sempre una rosa di buon livello generale, composta soprattutto da alcuni giovani davvero particolarmente interessanti: tra questi spicca il classe ’99 Kai Havertz, di ruolo trequartista o esterno alto. Lo scorso anno il talentino tedesco è stato capace di mettere a referto ben venti gol e sette assist in tutte le competizioni, entrando di conseguenza nel giro della nazionale maggiore teutonica. Nel match d’esordio, le aspirine hanno perso inaspettatamente tra le proprie mura amiche contro la Lokomotiv Mosca e servirà quindi una reazione già a partire da questa trasferta italiana.

Le probabili formazioni di Juventus-Bayer Leverkusen

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Sarri

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, S.Bender, Wendell; L.Bender, Aranguiz, Demirbay, Bailey; Havertz, Volland, Bellarabi

Allenatore: Bosz

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati su Sky Sport Uno. In streaming sarà disponibile su Mediaset Play (gratis) Sky Go e Now TV.

