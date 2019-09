Classifica Forbes aziende più affidabili: Ferrari e Generali per l’Italia

Classifica Forbes delle aziende più apprezzate al mondo: ci sono solo due italiane (anche se una è al secondo posto assoluto) nel The World’s Best Regarded Companies stilato dalla nota rivista economica americana in collaborazione con l’istituto di ricerche Statista.

Classifica Forbes aziende più affidabili: Ferrari e Generali le uniche italiane

Nell’ultima edizione della Classifica Forbes delle 250 aziende più apprezzate al mondo (si parte dall’analisi di oltre 2mila public company) ci sono solo due rappresentanti dell’economia italiana: la Ferrari, che occupa il secondo posto, e Generali, in 61esima posizione. Dopo aver condotto un’indagine basata su oltre 15mila interviste in 50 paesi del mondo, nessun’altra società del Belpaese, oltre le due succitate naturalmente, è stata giudicata abbastanza affidabile per occupare un posto nel prestigioso ranking.

Per stilare l’elenco, la rivista d’Oltreoceano prende in considerazione l’affidabilità, la condotta sociale e la forza dei prodotti e dei servizi offerti. La casa automobilistica di Maranello ha già presentato 4 dei 5 modelli annunciati per quest’anno, in linea con il programma, inoltre, ha appena aumentato di circa 1.500 euro l’anno lo stipendio dei propri dipendenti: questi in primis gli elementi con cui si giustifica il raggiungimento del secondo posto sul podio.

Invece, la scelta dell’istituto triestino è dovuta in particolare all’indirizzo sempre più green della politica aziendale: per esempio, Generali ha recentemente confermato che non rinnoverà a scadenza gli investimenti nel settore carbonifero. Inoltre, dalla Compagnia del Leone alato ci si propone di spendere 4 miliardi e mezzo di euro entro il 2021 nel settore dell’energia rinnovabile e in quello della medicina preventiva. Il 61esimo posto non deve trarre in inganno: nessuno fa meglio di Generali a livello mondiale nel ramo assicurativo.

Chi occupa la prima posizione della classifica Forbes?

In prima posizione nella classifica delle società più affidabili redatta da Forbes si posiziona Visa, chiude il podio il colosso dei servizi informatici indiano Infosys. In top five anche Netflix e Paypal. Microsoft, Disney, Toyota, Mastercard e la catena di discount Costco occupano dalla 6 alla decima posizione. In undicesima posizione Apple, Amazon solo 16esima.

