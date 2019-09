Carmen Sandiego 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Martedì 1 Ottobre 2019 torna su Netflix una serie tv animata reboot di un celebre cartone storico degli anni ’90: stiamo parlando di Carmen Sandiego. La prima stagione è composta da 9 episodi dalla durata variabile da 24 a 33 minuti. L’autore della serie è Duane Capizzi; alla regia troviamo Jos Humphrey e Kenny Park; le musiche sono a cura di Steve D’Angelo e Lorenzo Castelli. Quella che viene definita come seconda stagione in realtà sono gli 11 episodi rimanenti del primo ciclo di puntate commissionato da Netflix. Il colosso streaming, inoltre, ha dato già il via alla produzione del Live Action di Carmen Sandiego con protagonista Gina Rodriguez, la stessa attrice che dà la voce nel reboot del cartone. Per chiunque avesse il desiderio di recuperare gli episodi della prima stagione della serie basterà iscriversi a Netflix; ricordiamo che al momento il colosso streaming non dà più l’opportunità di accedere ai servizi della piattaforma tramite il mese di prova gratuita: per visionare i titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito. In attesa del debutto dei nuovi episodi inediti è disponibile un trailer della seconda stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer seconda stagione Carmen Sandiego

Carmen Sandiego 2: la trama

La trama della serie animata è la stessa del cartone degli anni ’90: un’orfana argentina, Carmen, viene adottata da una famiglia criminale e cresciuta per diventare un’abile ladra. Ben presto, tuttavia, la ribelle Carmen si rende conto di non voler a che fare con i suoi colleghi e sarà decisa a mettere il bastone tra le ruote ai suoi ex amici. La ragazza, braccata sia dalla polizia che dai criminali, farà di tutto per portare la giustizia nel mondo.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora quali sono gli attori che presteranno la loro voce ai vari personaggi della serie tv: Gina Rodriguez è Carmen Sandiego; Finn Wolfhard è Player; Abby Trott è Ivy; Michael Hawley è Zack.

