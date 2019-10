Dove vedere Genk-Napoli in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match validi per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2019/2020 è Genk-Napoli, che si disputerà mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 18:55 alla Luminus Arena di Genk.

I padroni di casa del Genk si trovano davanti ad una nuova sfida proibitiva. Nel match d’esordio, la formazione belga ha infatti interpretato il ruolo di sparring partner contro il Salisburgo, tornando dall’Austria con una pesantissima sconfitta con punteggio tennistico. Essendo la Cenerentola del girone è normale non aspettarsi grossi risultati, ma i match in casa possono dare qualche speranza di punto in più ed evitare imbarcate come quella appunto di qualche settimana fa. Campioni in carica del Belgio, in questo avvio di stagione le cose non stanno andando invece per il meglio nemmeno in campionato, con l’attuale sesto posto in classifica che non può certamente soddisfare l’ambiente.

Il Napoli invece nella giornata precedente ha ottenuto una grande vittoria casalinga, battendo con il più classico dei risultati i campioni in carica del Liverpool e dimostrando di sapersi sempre esaltare in questo tipo di incroci. Ma ora servirà un’altra vittoria per riuscire a mettere il discorso qualificazione agli ottavi di finale in discesa, in un girone sicuramente non facile ma molto più agevole rispetto ad altri. In campionato invece, i partenopei sono costretti a rincorrere dalla distanza Inter e Juventus, avendo perso già due partite nelle prime sei uscite.

Le probabili formazioni di Genk-Napoli

GENK (4-2-3-1): Coucke; Norre, Dewaest, Lucumì, Uronen; Berge, Heynen; Ito, Horosovsky, Paintsil; Samatta

Allenatore: Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente

Allenatore: Ancelotti

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

