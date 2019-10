Dove vedere Barcellona-Inter in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2019/2020 è Barcellona-Inter, che si disputerà mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcellona.

Notte europea prestigiosa per il Barcellona, reduce da un avvio di stagione tentennante: ma i blaugrana pian piano stanno tornando sotto e queste ultimissime partite ne sono state la prova. L’esordio in Champions li ha visti pareggiare nella difficile trasferta di Dortmund contro i padroni di casa del Borussia, ma i catalani restano comunque i favoriti alla vittoria del girone. Altra sfida al club nerazzurro dopo quella dello scorso anno, ma stavolta probabilmente sarà più difficile avere la meglio dei meneghini. In Liga, il Barça ha inanellato due vittorie di fila dopo la bruciante sconfitta in quel di Granada riuscendo a risalire anche qualche posizione in classifica.

Appuntamento importantissimo quello che aspetta l’Inter. I nerazzurri stanno dominando in campionato, avendo ottenuto sei successi in sei partite ed essendo capolista solitaria da ormai un paio di settimane, ma in Champions le cose non stanno andando benissimo. E’ stata giocata una sola partita ma, vista soprattutto la difficoltà del raggruppamento, pareggiare contro lo Slavia Praga è stata una botta inaspettata e che può lasciare il segno in classifica. Il cammino è ancora lungo, ma la Beneamata dovrà rimboccarsi le maniche e provare a vincere questa trasferta, missione sicuramente non impossibile ma particolarmente complicata.

Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann

Allenatore: Valverde

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku

Allenatore: Conte

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

