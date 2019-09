Big Mouth 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming

Il 4 Ottobre 2019 approda su Netflix la nuova stagione di una serie tv animata per la grande gioia dei fan: stiamo parlando di Big Mouth. L’annuncio del rinnovo era stato dato ufficialmente dal colosso streaming lo scorso Novembre 2018 e finalmente ora il nuovo ciclo di episodi è pronto per la messa in onda. Per chi volesse visionare la serie basterà accedere al catalogo di Netflix. Ricordiamo che al momento il colosso streaming non dispone più della possibilità di iscriversi alla piattaforma mediante il mese di prova gratuito; per usufruire dei servizi del sito basterà scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi a Netflix.

La serie si ispira alla vita dei suoi stessi creatori Nick Kroll e Andrew Goldberg i quali nella realtà sono anche migliori amici. Big Mouth, inoltre, sta avendo un successo tale che, per la felicità del pubblico, Netflix ha deciso di rinnovarlo per altre 3 stagioni.

Big Mouth 3: la trama

La trama generale della serie tv ruota intorno i temi della sessualità e della pubertà, ma il punto di forza è il modo in cui tali argomenti vengono trattati: ironia e originalità costituiscono il punto focale su come le varie storie si evolvono. Ci aspettiamo di vedere nella terza stagione altre nuove esilaranti avventure dei protagonisti Nick e Andrew i quali, insieme agli amici di sempre, sono ancora alle prese con i cambiamenti legati all’adolescenza, costellati da meraviglie, gioie, dolori e ormoni impazziti.

Ecco le parole di Mark Levin a proposito dello show, che prende liberamente spunto dalla vita privata degli sceneggiatori:

“Ogni volta che abbiamo tenuto un colloquio per assumere uno scrittore per la serie chiedevamo sempre: ‘Raccontaci come è stato quando hai avuto il tuo primo ciclo, o com’era quando eri sorpreso a masturbarti […] Questa era la cartina di tornasole perché dovevano essere in grado di aprirsi liberamente. Abbiamo reso la stanza un posto davvero sicuro in cui tutti potessero parlarne“

Limetown: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono i doppiatori originali della serie tv e a quali personaggi prestano loro la voce: Nick Kroll è Nick; John Mulaney è Andrew; Maya Rudolph è Diane Birch; Jessi Klein è Jessi Glaser; Jason Mantzoukas è Jay Bilzerian.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it