Truffa smartphone Unieuro: sms telefono gratis, come non aderire

Una nuova truffa circola sul web e attraverso gli sms. È l’ultima trovata degli esperti del phishing. Come tutte le cose troppo belle per essere vere, anche questa fa parte di quelle notizie che si rivelano presto o tardi, truffe. La vittima riceve un SMS o un annuncio web di Unieuro che gli comunica la vincita di uno smartphone di ultima generazione. Vediamo da vicino come non cascare nel tranello.

Truffa smartphone Unieuro: come funziona realmente

Il metodo è quello adoperato nella maggior parte delle truffe. Click sul link e inserimento dei dati anagrafici. I truffatori inviano all’utente un SMS o una email; la comunicazione riporta una vincita di uno smartphone, il quale per essere riscattato e spedito a casa, necessita dell’inserimento dei dati anagrafici. Il telefono non arriverà mai a casa vostra, in compenso ci saranno una serie di abbonamenti o servizi finanziari da disattivare non senza costi. In queste ore è arrivata la risposta di Unieuro che ha smentito la presunta “promozione” e ha fatto sapere di aver agito attraverso le vie legali.

Truffa smartphone Unieuro: come non abboccare al phishing

Ogni utente può adottare dei comportamenti al fine di evitare truffe come queste. Cosa si può fare quindi realmente? Innanzitutto rivolgetevi sempre ai canali ufficiali e mai ai link o agli SMS di fonti non certificate. In secondo luogo non credete mai che qualcuno possa regalarvi, di punto in bianco, un prodotto. Tra gli altri consigli utili vi è quello di non rilasciare mai dati personali né tantomeno numeri di carte di credito/debito. Seguendo queste semplici istruzioni, anche le persone meno pratiche potranno evitare situazioni spiacevoli come questa.

