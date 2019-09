Colin Ford in Daybreak: biografia e carriera, chi è l’attore della serie

A Ottobre debutta su Netflix Daybreak, una nuova serie tv che mischia il genere teen drama con quello post-apocalittico; uno dei protagonisti della serie è Colin Ford che all’interno dello show interpreta Josh Wheeler, un ragazzo che autodefinisce una persona qualunque finché lo scoppio di una bomba che dà il via a una catastrofe nel mondo gli permetterà di tirar fuori una forza e una natura che non credeva di avere. Il disastro che lo ha colpito potrebbe rivelarsi, per lui, la cosa migliore che gli sia mai capitata: Josh ha finalmente la possibilità di elevarsi e essere uno di quegli eroi dei fumetti che ha sempre amato leggere. Nel desiderio di diventare egli stesso un eroe, il ragazzo diventerà il leader di un gruppo di disadattati che condividono la stessa disgrazia.

Colin Ford: biografia

Colin Ford nasce il 12 settembre del 1996 a Nashville, Tennessee. Il ventitreenne è biondo, dagli occhi azzurri e ama tenersi in forma e curare il suo corpo andando regolarmente in palestra. La sua passione per il mondo dello spettacolo inizia molto presto e nel 2001 ottiene il suo primo ruolo nel film Tutta Colpa dell’Amore. Nonostante coltivasse la sua attività da attore, Colin non ha mai tralasciato gli studi, frequentando prima la Campbell Hall School e successivamente la Oaks Christian Online High School. Il ragazzo, inoltre, ha anche prestato la sua voce come doppiatore in vari progetti, tra cui il personaggio di Jake nella serie animata Jake e i Pirati dell’Isola che Non C’è e vari ruoli nella celebre saga dei Griffin. Il suo film preferito è Stand By Me, mentre nel ramo televisivo ha apprezzato in particolare Breaking Bad, Parenthood e Revolution.

Il mondo della recitazione, tuttavia, non è l’unica passione del giovane ventitreenne. Colin, infatti, adora collezionare scarpe, soprattutto le Jordan; inoltre coltiva l’hobby della musica lavorando occasionalmente come DJ sotto il nome di C-4; infine è un amante dei cani, al punto che egli stesso ne ha 3: Wookie, Rocky e Nala.

La vita privata

Colin Ford è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram dove l’attore ha raggiunto circa 203mila followers, numero che è destinato a salire dopo il debutto di Daybreak. I post più recenti che pubblica, infatti, riguardano soprattutto l’uscita della nuova serie tv, ma spulciando ancora il suo profilo è possibile trovare foto con amici, colleghi e ovviamente con i suoi cagnolini.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, pare che l’attore sia legato alla modella Jasper Polish con cui si frequenta dal 2017.

