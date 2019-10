Il Sindaco del Rione Sanità: trama, cast e anticipazioni del film

Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo sono i protagonisti de Il Sindaco di Rione Sanità. Il film è presentato e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 ed è tratto dall’omonima commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, opera teatrale inserita all’interno di una celebre raccolta.

Di Leva, attore partenopea della nuova generazione, interpreta Antonio Barracano, uomo pericoloso e temuto da tutti, conosciuto come Il Sindaco. All’interno del Rione Sanità chiunque si rivolge a Don Barracano per risolvere questioni personali. L’incontro con un giovane, in particolare, lo farà entrare completamente in gioco. In nome di una giustizia che solo egli conosce, Barracano si esporrà a tal punto da mettere a rischio il suo dominio indiscusso.

Il Sindaco del Rione Sanità: trama e curiosità sul film al Cinema

Il Sindaco interpretato da Francesco di Leva si discosta poco dal personaggio di Edoardo De Filippo. Cambia l’epoca e con essa l’ambientazione, ma il ruolo e le caratteristiche di Don Antonio Barracano restano invariate.

Diversamente da quanto si possa pensare, Barracano non è un camorrista, ma si presenta come un garante di giustizia che, pur di aiutare il prossimo, non si preoccupa di infrangere la legge.

Il Sindaco del Rione Sanità: anticipazioni sul film. Il personaggio di Antonio Barracano

Cresciuto in quartiere difficile, quello di Rione Sanità, Il Sindaco sa bene chi sono i veri potenti e coloro i quali da cui è meglio stare lontani.

Nel giovane che chiede il suo aiuto per commettere un parricidio, Antonio rivede se stesso quando, ancora ragazzino, era costretto a subire i soprusi dei più forti. Una volta adulto, Don Barracano nel nome di valori propri che si è costruito con fatica in luogo per nulla ospitale.

