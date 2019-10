Novine: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv in streaming

Su Netflix è presente una serie tv croata con due stagioni di genere Thriller Politico che mescola momenti action con intrighi al potere: stiamo parlando di Novine. La serie nasce da un’idea di Ivica Đikić; la casa di produzione è la Drugi Plan; alla regia troviamo Dalibor Matanić, mentre alla sceneggiatura ha lavorato la stessa Ivica Đikić. Novine ha debuttato in Croazia sulla rete televisiva HRT; la prima stagione conta 12 episodi, mentre la seconda ne è composta da 11, tutti dalla durata di 50 minuti circa ciascuno. In Italia lo show è arrivato tramite la piattaforma Netflix nel 2018. Per visionare la serie tv basterà quindi accedere alla piattaforma streaming e cercarla sul catalogo; ricordiamo che al momento Netflix non consente di iscriversi attraverso il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi offerti dal sito sarà quindi necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi.

Novine: la trama

La trama di Novine ruota intorno le vicende che riguardano la redazione di un giornale (Novine in serbo-croato significa appunto “quotidiano”). In particolare, il magnate dell’edilizia Kardum è deciso ad acquistare il giornale Novine per influenzare e controllare le scelte politiche e amministrative del sindaco Tomasevic e delle istituzioni locali. Attraverso le azioni di capiredattori e giornalisti i quali faranno di tutto per svelare la verità si scopriranno gli scheletri e i segreti del passato di ogni personaggio. Intrighi di potere, tensione motiva e la ricerca del valore di un mestiere, quello del giornalismo, ormai corrotto e lontano dall’etica.

The Witcher 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Branka Kati veste i panni di Djiana; Aleksandar Cvjetković nel ruolo di Kardum; Zijad Gračić è Martin Vidov; Olga Pakalović interpreta Dubravka; Zdenko Jelčić veste i panni di Alenka.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it