The Politician 2: trama, cast e anticipazioni. Quando potrebbe uscire

Il 27 settembre 2019 ha debuttato su Netflix una nuova serie tv che mescola il genere della commedia con i temi della politica: stiamo parlando di The Politician. La serie ha riscosso già un notevole successo, al punto che il colosso streaming ha deciso di avviare la produzione di una seconda stagione. Il progetto per intero, in caso continui ad essere meritevole, prevede un ciclo di 5 stagioni. Il creatore dello show è Ryan Murphy, già autore di serie di successo come American Crime Story e Glee. La prima stagione della serie tv conta 8 episodi e ci aspettiamo che anche il secondo ciclo di puntate raggiunga il medesimo numero. Per quanto riguarda la struttura dello show è probabile che vedremo il protagonista Payton affronti di volta in volta una nuova impresa politica fino ad arrivare a concorrere, nell’ultima stagione, alla Presidenza degli Stati Uniti d’America. Per chi non avesse ancora visionato la prima stagione di The Politician è disponibile un trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione The Politician

The Politician 2: la trama

La prima stagione di The Politician ruota intorno la figura del giovane Payton Hobart, il quale, fin da quando aveva 7 anni, custodisce un sogno nel cassetto: diventare Presidente degli Stati Uniti d’America. Per riuscire nel suo intento, il primo obbiettivo da raggiungere è quello di ottenere la carica di Presidente del Corpo Studentesco presso il suo liceo, il San Sebastian, e farsi strada tra i competitivi quanto spietati compagni di studi. Senza perdere la sua morale, il ragazzo cercherà di ottenere ciò che desidera, al fine di assicurarsi un posto ad Harvard e rimanere sulla strada del successo. Nella seconda stagione Payton proverà a fare un salto di livello candidandosi al senato dello stato di New York, supportato sempre dai suoi migliori amici.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Politician e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ben Platt è Payton Hobart; Gwyneth Paltrow interpreta Georgina Hobart; Jessica Lange veste i panni di Rose; Zoey Deutch nel ruolo di Infinity Jackson; Lucy Boynton è Astrid; Julia Schlaepfer interpreta Alice; David Corenswet veste i panni di River; Rahne Jones nel ruolo di Skye.

