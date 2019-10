Dove vedere Wolfsberg-Roma in diretta streaming o tv. Le formazioni

Dopo il turno infrasettimanale e il weekend di campionato, la Roma torna sul campo, stavolta in Austria, per giocarsi la seconda partita del Gruppo J contro gli austriaci del Wolfsberg, gara valida per le qualificazioni alle fasi finali dell’Europa League. Wolfsberg-Roma sarà una partita molto interessante, anche alla luce dei risultati conseguiti nelle gare precedenti (poker per entrambe le squadre ai danni di Istanbul Basaksehir e Borussia M’Gladbach). I giallorossi, tuttavia, scenderanno in campo con gli uomini contati, visti i recenti stop di Pellegrini e Mkhitaryan.

Wolfsberg-Roma: le probabili formazioni

Dopo Pellegrini (out due mesi, secondo le prime stime), anche Mkhitaryan si fermerà per 3 settimane e Paulo Fonseca dovrà approfittare dell’ampia rosa a disposizione, soprattutto sulla parte offensiva, per rimpiazzare i titolari e far rifiatare gli altri in vista dell’appuntamento di domenica prossima allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. Sicuramente si rivedrà Zaniolo, chiamato ad allontanare le malelingue che lo vogliono discontinuo. Nel reparto offensivo dovrebbe esserci posto anche per Pastore. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo giovedì alle ore 19.

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Ritzmaier, Leitgeb, Schmid; Liendl; Weissman, Niangbo. All: Struber.

(4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Ritzmaier, Leitgeb, Schmid; Liendl; Weissman, Niangbo. All: Struber. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All: Fonseca.

(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All: Fonseca. Arbitro: Lopes Martins (POR).

Per i titolari della Roma serpeggiano ancora alcuni dubbi, soprattutto in difesa, dove Santon potrebbe prendere il posto di Florenzi. In avanti Dzeko potrebbe riprendere fiato, ma non è esclusa una sua partenza dal primo minuto.

Wolfsberg-Roma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A differenza della partita contro l’Istanbul Basaksehir di due settimane fa, giovedì (si giocherà alle ore 19) non è prevista la diretta in chiaro su Tv8 di Wolfsberg-Roma. Gli abbonati a Sky potranno comunque vedere la partita in diretta tv sintonizzandosi su Sky Sport Uno, altrimenti potranno vedere la partita su smartphone, PC o tablet usufruendo del servizio streaming della tv satellitare, Sky Go.

