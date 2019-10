Dove vedere Lazio-Rennes in diretta streaming o tv. Le formazioni

Dopo la sconfitta contro il Cluj in Transilvania due settimane fa, la Lazio è chiamata già a una vittoria quasi obbligata per rendere meno complicato il passaggio del turno. Nel Gruppo E è tempo di giocare la seconda partita, con i biancocelesti (che hanno ripreso fiato in campionato) che se la vedranno con i francesi del Rennes allo Stadio Olimpico, davanti ai propri tifosi. Ecco dove vedere Lazio-Rennes in diretta streaming e tv e le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Lazio-Rennes: le probabili formazioni

Nella scorsa partita i francesi del Rennes hanno pareggiato 1 a 1 contro il Celtic, pertanto per la Lazio una vittoria darebbe linfa vitale per un proseguimento del cammino in Europa League più relax. Simone Inzaghi darà fiducia ad alcuni inamovibili, propendendo però per alcuni cambi a cui siamo già abituati. In difesa dovrebbe tornare Vavro, mentre nel reparto offensivo Correa dovrebbe rifiatare: a prendere il suo posto ci penserà Caicedo. A centrocampo riecco Berisha e Jony. Nel Rennes sono diversi gli uomini che possono creare più di qualche pericolo: tra questi il centrocampista Grenier e, in attacco, una vecchia conoscenza della Serie A, Niang. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, BAstos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. All: S. Inzaghi.

(4-4-2): Mendy; Traore, Gnagnon, Da Silva, Morel; Bourigeuad, Grenier, Martin, Tait; Raphinha, Niang. All: Stèphan. Arbitro: Boiko (UCR).

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lazio-Rennes sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8. Collegamento a partire dalle ore 20.30, mentre il fischio d’inizio sarà alle ore 21. Ovviamente anche Sky trasmetterà in diretta la partita dei biancocelesti sui suoi canali Sport. Per chi non potesse sedersi comodo davanti alla tv, c’è sempre l’opportunità dello streaming, grazie a Sky Go e Now TV, attraverso cui si potrà assistere al match su PC, smartphone e tablet.

