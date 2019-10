MotoGP Thailandia 2019: orari tv, programma e diretta streaming Sky-Tv8

Sarà, per Marc Marquez, il primo match point per il titolo iridato. Il motomondiale scalda i motori per il Gran Premio di Thailandia. A Buriram il campioncino spagnolo avrà la possibilità di festeggiare l’ennesimo titolo. Ma qual è il programma della tre giorni? Ecco tutte le informazioni sulle libere, le qualifiche, la gara e dove vederla, in diretta o in differita.

MotoGP Thailandia 2019: esclusiva Sky, differita per Tv8, le libere e le qualifiche

L’esclusiva sarà come sempre di Sky che affida al suo canale dedicato l’intera tre giorni, tra libere, qualifiche e gara. A Tv8 e a Tv8 HD andrà la differita delle prove cronometrate e della gara stessa. Il programma di libere e qualifiche sarà quindi così diviso: le libere inizieranno venerdì intorno alle ore 4.00 del mattino salvo finire alle 10.50. Il sabato sarà tempo di qualifiche, le quali saranno trasmesse sempre dalle ore 4.00, qui ci saranno, nel mezzo, sia il turno tre delle libere (per tutte le classi), sia il turno quattro delle libere (per la classe regina); le qualifiche termineranno alle ore 10.45. Tv8 trasmetterà il sabato alle ore 14.00 una sintesi delle qualifiche sia della massima classe che delle altre due minori.

MotoGP Thailandia 2019: la gara

Domenica sarà il tempo della gara. Si inizia alle ore 11.00 con la Moto 3 dove per la lotta mondiale è ancora tutto aperto. Discorso quasi chiuso invece nella classe intermedia della Moto 2, la cui gara inizierà intorno alle ore 12.15. La Moto Gp inizierà invece alle ore 14.00 come consuetudine. Le gare saranno esclusiva di Sky, ma per questo Gran Premio, allo stesso orario andrà in onda anche la differita su Tv8.

Francesco Somma

