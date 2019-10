Claudio Marchisio si ritira: data e orario conferenza stampa allo Stadium

Claudio Marchisio ha intenzione di annunciare il suo ritiro dal calcio giocato, ma prima tornerà allo Stadium. Non per indossare la casacca bianconera, ma per spiegare le ragioni del suo addio. Una vita alla Juventus, poi una parentesi all’estero, in Russia, e più nello specifico allo Zenit San Pietroburgo, che però non è andata benissimo. Gli infortuni e forse la mancanza di stimoli lo hanno indotto a rifiutare offerte di alcuni club che lo volevano in rosa, anche quest’anno. Alla fine, nei primi giorni di ottobre, l’indiscrezione più rumorosa: il ritiro dal calcio giocato.

Ritiro Claudio Marchisio: quando ci sarà la conferenza stampa e a che ora

Ci sono giocatori che a 33 anni ancora danno calci al pallone, dimostrando la freschezza dei ventenni. Poi ce ne sono altri che dicono basta, capiscono che è giunto il momento di appendere gli scarpini al chiodo e annunciano il proprio ritiro. È quello che dovrebbe fare Marchisio, che spiegherà le ragioni della sua decisione in un’apposita conferenza stampa presso la sala Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium domani, giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 15. In verità, per ora si sa solo che il giocatore vuole dare un annuncio importante che riguarda il suo futuro. Difficile rivederlo in campo, ma chissà che non possa tentare un nuovo ruolo, magari nella società in cui è cresciuto.

Claudio Marchisio, dopo la lunga esperienza tra le file della Juventus, è passato allo Zenit San Pietroburgo, squadra nella quale ha vinto il campionato. Tuttavia Marchisio non è stato tra gli attori protagonisti di questo successo, in quanto un infortunio lo ha bloccato anzitempo. Lo scorso aprile, inoltre, il giocatore si è sottoposto a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro, quindi ha trascorso l’estate cercando di recuperare e di voler tentare una nuova esperienza. Le proposte sono arrivate, soprattutto dall’estero, tra cui Cina, Giappone e Scozia (a lui si sono interessati i Rangers), ma il centrocampista le ha rifiutate tutte. Troppo pochi stimoli, sfide poco affascinanti e una storia clinica da non sottovalutare.

Dove vedere la conferenza stampa in diretta tv

La conferenza stampa di Marchisio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24, mentre a seguire ci sarà uno speciale da non perdere, il documentario prodotto da Sky Sport “MarchisIO. A colori, in bianco e nero”, che andrà in onda alle 18.00 su Sky Sport Uno (replica a mezzanotte e mezza).

