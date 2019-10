Higuain prova a riprendersi la Juventus dopo un’estate con la valigia in mano

Ha passato l’intera estate con la valigia in mano Gonzalo Higuain. E non perché pronto a partire per le vacanze, bensì perché i suoi giorni con la Juventus sembravano essere terminati definitivamente. Lo scorso anno non è stato facile per il Pipita, divisosi tra Milan e Chelsea ma autore di un’annata che si può benissimo considerare la peggiore della sua intera carriera da calciatore professionista.

Serviva un rilancio e questo sta accadendo proprio con quei colori bianconeri che, ad un certo punto del mercato, sembrava davvero difficile potesse indossare ancora, anche solo per una volta.

Higuain pronto a riprendersi la Juve

Nemmeno l’insediamento in panchina di Maurizio Sarri sembrava promettergli una permanenza scontata alla Continassa. Ci ha provato tanto e a lungo la Roma, lei pronta a salutare Dzeko in direzione Inter, ma le parole del fratello-agente dell’argentino si sono infine dimostrate veritiere.

Saltato l’approdo di Icardi a cui era stata conservata la maglia numero nove, Higuain e il suo numero ventuno sono tornati ad essere centrali per la Vecchia Signora e il riavvicinamento procede giorno dopo giorno. In questo primo scorcio di stagione, il bomber ex di Real Madrid e Napoli sta dimostrando di essere ancora lui l’attaccante su cui puntare, l’uomo copertina nonostante le vicinanza ingombrante di CR7. Era stato proprio l’arrivo dell’asso portoghese a convincere la società che una cessione sarebbe stata l’ideale, nonostante in quel di Madrid i due avessero convissuto alla grande.

Ora si sono ritrovati entrambi a Torino e puntano a fare sul serio. D’altronde chiunque conosce il valore di Higuain, attaccante il cui curriculum parla da sé. Con il gol di ieri sera contro il Bayer Leverkusen probabilmente si è giunti alla fine definitiva del caso, con Sarri che probabilmente, dentro di sé, gongola all’idea di potersi godere nuovamente il suo attaccante per antonomasia.

E sono felici anche i tifosi, i quali hanno sempre mostrato vicinanza e tanto affetto al loro bomber, sostenendolo a gran voce durante tutto il periodo estivo, sui social come dal vivo. Il percorso è ancora lungo, ma nel frattempo tutte le tessere del puzzle sembrano essere al loro posto. Con buona pace di quello che sarebbe potuto essere, ma non è stato.

