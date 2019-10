Dove vedere SPAL-Parma in diretta streaming, tv e formazioni

Uno degli anticipi della settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è SPAL-Parma, che si disputerà sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Mazza di Ferrara.

Nuovo derby per la SPAL, che si è rivelata essere una delle squadre peggiori di questo inizio di campionato. Gli estensi sono infatti attualmente ultimi in classifica alla pari della Sampdoria, avendo conquistato solamente una vittoria a fronte di zero pareggi e cinque sconfitte. Urge un cambio di direzione se non si vuol passare l’intera stagione a raschiare il fondo della graduatoria. Il mercato estivo sembra non aver proprio aiutato, essendo risultato abbastanza insufficiente già alla vigilia della stagione e dunque sarà un compito ancora più arduo per Semplici, che al momento non sembra rischiare comunque la panchina e dovrà compiere un’altra impresa per raggiungere la terza salvezza consecutiva.

Buono invece il momento del Parma, attualmente all’interno della top ten e reduce da tre vittorie, zero pareggi e tre sconfitte. I crociati nell’ultimo turno hanno ottenuto un successo casalingo e sofferto contro il Torino e vorranno sicuramente ripetersi in questo derby emiliano per poter continuare a salire in classifica e sfondare in zona Europa. Nonostante le difficoltà dei padroni di casa, ci sarà da fare comunque particolarmente attenzione al fattore campo, che lo scorso anno ha mietuto molte vittime illustri.

Le probabili formazioni di SPAL-Parma

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Sala, Murgia, Kurtic, Missiroli, Reca; Petagna, Moncini

Allenatore: Semplici

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

SPAL-Parma si potrà vedere in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

