Dove vedere Verona-Sampdoria in diretta streaming, tv e formazioni

Uno degli anticipi della settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Verona-Sampdoria, che si disputerà sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona.

Sfida salvezza quella in programma in terra veneta, con il Verona che cerca di fare risultato pieno dopo il discreto avvio di stagione. Gli scaligeri hanno fin qui raccolto sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. La classifica è corta e per ora la zona retrocessione è lontana soltanto un punto, ma le prestazioni ottenute sul campo, al di la dei risultati finali, fanno ben sperare la banda di Juric. Raggiungere quota quaranta non è utopia, anzi, ma serve vincere soprattutto sfide come queste, ovvero contro avversari che lottano per gli stessi obiettivi; e per farlo bisogna anche sfruttare appieno il fattore campo.

La Sampdoria sta passando un momento terribile e l’ultimo posto della graduatoria a pari merito con la SPAL ne è la piena dimostrazione. Una sola vittoria per la Doria, con il resto delle partite che sono state invece tutte perse. Davanti al proprio pubblico contro l’Inter lo scorso sabato, i blucerchiati si sono resi protagonisti di un primo tempo orribile, salvo riprendersi nella prima parte della ripresa complice l’inferiorità numerica avversaria; ma ciò non è servito comunque per evitare la sconfitta. Non è ancora ben chiara la posizione di mister Di Francesco, che al momento resta sulla panchina in attesa di migliorare i propri risultati e anche che si muova qualcosa in ambito societario.

LEGGI ANCHE: UEFA Conference League: ecco la terza competizione europea per club

Le probabili formazioni di Verona-Sampdoria

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski

Allenatore: Juric

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Jankto, Rigoni; Quagliarella

Allenatore: Di Francesco

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Verona-Sampdoria verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

