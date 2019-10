Dove vedere Atalanta-Lecce in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Atalanta-Lecce, che si disputerà domenica 6 ottobre 2019 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Finalmente c’è il ritorno a casa dell’Atalanta, che da questo weekend tornerà a giocare le proprie partite interne in quel di Bergamo dopo le ristrutturazioni e il cambio di nome subito dall’impianto. La Dea sta stupendo anche quest’anno in campionato, ma in Champions League le cose non vanno per il meglio: dopo la pesantissima sconfitta all’esordio a Zagabria, in settimana è arrivato un nuovo stop europeo, stavolta per mano dello Shakhtar Donetsk, che si è imposto a San Siro all’ultimo secondo dopo che i bergamaschi erano passati anche in vantaggio. Ma ora è tempo di pensare nuovamente al campionato e di inaugurare la stagione nel suo stadio con una vittoria.

Ma il Lecce non sarà sicuramente d’accordo. Ai salentini spetta ancora un test difficile, con il calendario che ha deciso di far sfidare tutte le big agli uomini di Liverani nella prima fase di campionato, complicandogli così queste prime domeniche. La squadra, nonostante i duri impegni, sembra rispondere bene e al momento si trova, seppur di poco, fuori dalla zona retrocessione. Ma serve di più. In questa trasferta occorre fare obbligatoriamente punti, in modo da arrivare più tranquilli alla sosta, recuperare le energie e ripartire più carichi in vista dei prossimi impegni.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata

Allenatore: Gasperini

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar

Allenatore: Liverani

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Atalanta-Lecce si potrà vedere in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

