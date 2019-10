Auguri San Francesco 2019: immagini e frasi da inviare su Whatsapp

Oggi venerdì 4 ottobre si festeggia uno dei santi più importanti nel mondo: San Francesco d’Assisi. In questa data ricorre quindi l’onomastico che celebra tutte le persone che si chiamano Francesco e Francesca. Il Santo che porta questo nome è celebre per l’iconografia che gli è stata dedicata, tra dipinti, testi letterari e perfino musical, senza dimenticare la visione animalista che lo ha sempre caratterizzato. Ma San Francesco è anche un simbolo d’importanza fondamentale per la cristianità, proprio per il suo vivere da cristiano, perseguendo i valori di aiuto al prossimo e di elogio della povertà. “Avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo”, uno dei principi chiave che Papa Bergoglio ha voluto perseguire e che è alla base della scelta del suo nome, Papa Francesco I.

Ecco una serie di immagini e di frasi di auguri da inviare su WhatsApp a tutte le persone che si chiamano Francesco (o Francesca) per augurare loro un buon onomastico.

Auguri San Francesco 2019: frasi da inviare su WhatsApp

Postiamo di seguito alcune citazioni importanti e frasi di auguri da inviare su WhatsApp ai nostri amici e parenti che si chiamano Francesco/a.

“San Francesco fu un innamorato, un innamorato di Dio e un reale e sincero innamorato degli uomini”. (G. K. Chesterton)

“Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso e la saggezza per riconoscerne la differenza”. (Reinhold Niebuhr, frase che la Caritas Ambrosiana ha utilizzato per omaggiare San Francesco con un tweet pubblicato oggi).

“Impossibile non ricordarsi di te e dell’importante nome che porti in questo giorno che spero per te sia magnifico. Buon onomastico!”

“Auguri speciali a una persona speciale”.

“Non è un caso che il tuo nome sia uno dei più scelti in Italia, ma c’è da dire che tu riesci sempre a distinguerti dagli altri. Auguri a una persona speciale in questo giorno speciale”.

“Il calendario oggi recita San Francesco e il primo pensiero è stato per te. Tantissimi auguri”.

Le immagini da inviare su WhatsApp

In conclusione, vi lasciamo una serie di immagini da inviare su WhatsApp: cliccando con il tasto destro del mouse e selezionando Salva Immagine, potrete salvarle sul vostro PC o smartphone, poi con un programma di videoscrittura potrete personalizzarla con una delle frasi sopraccitate o con quella che ideerete voi. Intanto, auguriamo un buon onomastico a tutti i Francesco e le Francesca d’Italia.

