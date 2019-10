Marc Marquez: video caduta GP Thailandia 2019 e condizioni di salute

Brutto inizio per Marc Marquez che al GP di Thailandia ha subito una bruttissima caduta. Quasi al termine del primo turno di povere libere, il pilota catalano è stato letteralmente sbalzato fuori dalla sua Honda ed è rimasto per diverso tempo dolorante a terra, in ginocchio, prima che arrivassero i primi soccorsi. La Honda è andata distrutta, mentre il pilota ha subito una forte contusione lombare e alla tibia sinistra. Marquez è stato quindi portato all’ospedale di Buriram, dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti per la contusione lombare, in seguito alla radiografia alla tibia a cui si è sottoposto al centro medico. L’incidente è avvenuto nei pressi della Curva 7, a pochi minuti dalla fine del primo turno di prove libere.

GP Thailandia 2019: brutta caduta per Marc Marquez

Nulla di grave comunque, e dopo una risonanza magnetica alla schiena, Marquez ci ha tenuto a rassicurare i suoi tifosi tramite i canali, affermando di aver subito una brutta caduta, ma che i danni, per fortuna, sono stati molto limitati. “Mi sono spaventato perché non respiravo e questa è una brutta sensazione”, ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport. Immediata la voglia di reagire: “Voglio tornare subito al box per prendere la seconda moto, ma ho ritenuto fosse meglio recarsi al centro medico per un controllo”. Comunque, “non mi sono fatto niente”, ha concluso ricostruendo l’accaduto. “Ero appena uscito dal box con le gomme nuove, forse quel punto della pista era un po’ sporco, comunque è stata una caduta strada visto che non stavo spingendo”. Nella curva 7, di solito, non si chiude il gas, “io invece l’ho chiuso ed è stato un errore”.

Domenica prossima il pilota potrebbe conquistare il suo ottavo titolo mondiale.

Il video della caduta

Potete vedere il video della caduta di Marc Marquez cliccando su questa pagina.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it