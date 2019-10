Renato Zero: tour 2019 e nuovo album Il Folle. Calendario date

Oggi venerdì 4 ottobre 2019 è il giorno di uscita del nuovo album di Renato Zero, Il Folle, un disco in cui lo stesso cantante ha voluto sintetizzare le sue due anime e le sue due epoche: quella della trasgressione e della creatività del suo primo periodo artistico e quella della maturità e della profondità raggiunta nella seconda e attuale fase della sua carriera.

Renato Zero Il Folle: di cosa parla l’ultimo album del cantante

Zero Il Folle è il nome del suo ultimo album, realizzato a 69 anni di età e dopo 50 anni di carriera dedicata totalmente alla musica (con più di 500 canzoni nel suo curriculum). Il disco è stato registrato a Londra ed è stato prodotto con Trevor Horn, già firma del disco del 2013, Amo. Ma quali sono i temi principali trattati dal nuovo Renato Zero? Alcuni sono attuali e tra questi spiccano il tema ecologico, così come quello dei social network o dell’aborto. Altri, invece, sono semplicemente evergreen, come il sesso e lo scopo procreativo. Il tema comune che sembra accomunare tutti i brani riguarda invece la semplicità, la voglia di allontanare le paure e i timori, generati spesso dai diktat imposti dalla società.

Sul titolo dell’album Zero ammette essere particolarmente autobiografico. “Sono folle dal 30 settembre del 1950”, ha detto il cantante, affermando anche di non aver mai interrotto questa “professione”. Le sue canzoni parlano anche di rivoluzione, di rumore, di follia intesa in senso positivo, quella follia che potrebbe benissimo essere simboleggiata da un fuoco sempre acceso e mai costante. L’album Zero Il Folle contiene 13 brani inediti, più alcune sorprese: nel disco, infatti, sono presenti 4 cover che hanno un intento altrettanto biografico, rappresentare il cantante in tutta la sua essenza.

Renato Zero in tour: tutte le date, il calendario

In occasione dell’uscita del nuovo album, Renato Zero ha già programmato il tour che inizierà il 1° novembre e terminerà a fine gennaio. Alcune date (le prime, in particolare) hanno già registrato sold out. Ecco il calendario del nuovo tour di Renato Zero.

Roma , Palazzo dello Sport: 1, 3, 4, 6, 8 e 9 novembre (tutto esaurito);

