Amazon Prime video: serie tv e film a ottobre 2019, calendario date

L’autunno è arrivato e con esso Amazon Prime Video aggiunge nuovi titoli al catalogo di ottobre. Vediamo insieme quali sono le serie tv e i film in uscita per questo mese.

Amazon Prime Video: serie tv ottobre

Nel mese di ottobre non solo tornano alcune serie tv di successo con le nuove stagioni, ma ci saranno anche delle novità tutte da scoprire. Andiamo con ordine:

Goliath torna sul catalogo con la sua terza stagione il 4 Ottobre. Lo show è un Legal Drama con protagonista l’attore Billy Bob Thornton il quale interpreta Billy McBride, un avvocato in cerca di redenzione. Nella nuova stagione accetterà un caso nella Central Valley, spinto dalla morte di un caro e vecchio amico. Lì si troverà a fronteggiare un miliardario che possiede un ranch e sua sorella.

Il 7 Ottobre debutta un nuovo show: Doom Patrol. La serie ruota intorno le vicende di alcuni supereroi disadattati i quali escono dai canoni classici del genere rivelandosi problematici ed eccentrici. In particolare, i membri della squadra, segnati da fortissimi traumi, cercheranno di scoprire cosa è accaduto al capo del team, The Chief, scomparso in circostanze misteriose. Riuniti da Cyborg, faranno di tutto per far luce sull’evento.

Il 18 Ottobre arriva Modern Love con la prima stagione. La nuova serie tv, prodotta da Amazon, prende spunto dall’omonima rubrica di New York. La particolarità dello show è che avrà un formato antologico: vale a dire che ogni episodio avrà un cast e delle storie differenti, ma il filo conduttore che collega tutte le puntate è il tema dell’amore, esplorato in ogni sua forma. La prima stagione conterà 8 episodi dalla durata di mezz’ora circa ciascuno.

Sempre il 18 Ottobre, infine, torna The Purge con la seconda stagione. La serie ruota intorno un evento annuale molto particolare: in un periodo di 12 ore ogni tipo di crimine e vandalismo viene considerato lecito, senza quindi conseguenze legali. Scopriremo quindi la vita di alcuni personaggi in cui in una notte di follia danno sfogo a qualsiasi orrenda fantasia. La seconda stagione racconterà in particolare cosa cambia nelle loro vite dopo “la Purga“, in attesa dell’evento successivo.

The Politician 2: trama, cast e anticipazioni. Quando potrebbe uscire

I film in uscita a ottobre

Per quanto riguarda il ramo cinematografico, il catalogo si arricchisce di nuovi titoli, tra cui alcuni che portano la firma di Quentin Tarantino. Ecco l’elenco delle pellicole in uscita questo mese: 1 ottobre – Kill Bill Vol.1; 1 ottobre – Kill Bill Vol.2; 1 ottobre – Pulp Fiction; 1 ottobre – Steve Jobs; 7 ottobre – Victoria e Abdul; 7 ottobre – Auguri per la tua morte; 7 ottobre – Capitan Mutanda; 10 ottobre – After; 11 ottobre – Beautiful Boy.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it