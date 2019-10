Doom Patrol 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Su DC Universe, a febbraio 2019, ha debuttato una serie tv spin-off di Titans che ha riscosso un notevole successo fra il pubblico: stiamo parlando di Doom Patrol. Lo show ha avuto un riscontro così positivo da ottenere a luglio il rinnovo per una seconda stagione. Per quanto riguarda la messa in onda degli episodi in Italia, il primo ciclo di puntate ci arriverà tramite la piattaforma streaming Amazon Prime Video che ne ha acquistato i diritti di distribuzione e la prima stagione debutterà nel nostro Paese il 7 Ottobre. La prima stagione di Doom Patrol conta 15 episodi dalla durata variabile tra i 44 e i 58 minuti. Al momento è difficile fare ipotesi sulla data di uscita del secondo ciclo di episodi, giacché non sappiamo quando la seconda stagione esordirà negli Stati Uniti; ma ci aspettiamo che possa arrivare nel 2020. In attesa del debutto della prima stagione in Italia, possiamo goderci il trailer dello show in versione estesa: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione Doom Patrol

Doom Patrol 2: la trama

Per il momento non ci sono anticipazioni su quale sarà la trama della seconda stagione di Doom Patrol. Possiamo tuttavia farci un’idea considerando prima la storia generale dello show e capire gli eventi che hanno caratterizzato il finale di stagione: la serie si basa sull’omonima collana di fumetti. I protagonisti sono un gruppo di supereroi disadattati ed emarginati, con un passato traumatico alle spalle: Robotman, Negative Man, Elasti–Girl e Crazy Jane. Gli eroi sono capeggiati da uno scienziato pazzo di nome Niles Caulder, soprannominato The Chief, il quale dà loro un compito ben preciso: indagare sui fenomeni più strani che si verificano sul pianeta e proteggere il mondo da ciò che scoprono.

Nel finale di stagione abbiamo visto i nostri eroi entrare nel dipinto in cui Nobody ha intrappolato Danny e la figlia Dorothy. Grazie all’intervento di Negative, la squadra riesce a fuggire dal quadro attraverso il portale tra le dimensioni portando in salvo Danny e Dorothy e lasciando indietro Nobody e Beard Hunter; tuttavia qualcosa è andato storto: gli eroi non hanno recuperato le loro dimensioni naturali. Probabilmente la seconda stagione di Doom Patrol ripartirà da questo punto.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Doom Patrol e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Timothy Dalton veste i panni del dottor Niles Caulder; Matt Bomer è Larry Trainor/Negative Man; Brendan Fraser nel ruolo di Cliff Steele / Robotman; April Bowlby interpreta Rita Farr / Elasti-Woman; Diane Guerrero veste i panni di Kay Challis / Crazy Jane; Joivan Wade è Victor Stone / Cyborg; Alan Tudyk interpreta Eric Morden / Mr. Nobody

