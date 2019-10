SWAT 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv streaming

Il 9 Maggio 2019, poco prima degli Upfronts, CBS ha ordinato il rinnovo di una serie tv di successo di genere poliziesco: stiamo parlando di SWAT. A soli 2 episodi dal termine della seconda stagione, la rete televisiva ha ufficializzato che lo show avrebbe avuto un terzo ciclo di episodi, permettendo ai fan di godersi il finale di stagione con il cuore tranquillo. Gli ideatori della serie sono Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan. In Italia lo show ha debuttato su Rai 2 il 4 Febbraio 2018. Come per la prima stagione, il terzo ciclo di episodi sarà composto da 22 puntate dalla durata di circa 45 minuti ciascuna. Per quanto riguarda il debutto della nuova stagione, considerato quanto avvenuto precedentemente, ci aspettiamo che esordirà a 5 mesi dalla messa in onda in America, intorno a febbraio/marzo 2020. In attesa dell’uscita del terzo ciclo di episodi, possiamo goderci il promo che ci trasmettono le prime immagini della prossima stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Promo Terza Stagione SWAT

SWAT 3: la trama

Nel finale della seconda stagione di SWAT troviamo il sergente Daniel Hondo decidere di prendersi un periodo di riposo per sostenere Darryl, il quale ha difficoltà a rimettere in sesto la propria vita. La terza stagione dovrebbe ripartire da questo momento o, molto probabilmente, con un salto temporale di qualche mese, quando Daniel ritornerà in servizio. Inoltre, stando alle anticipazioni, la vita di Hondo subirà una forte scossa quando il padre si trasferirà a casa sua.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori di SWAT e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Shemar Moore veste i panni del Sergente Daniel “Hondo” Harrelson; Stephanie Sigman è Jessica Cortez; Alex Russell nel ruolo di Jim Street; Jay Harrington interpreta David “Deacon” Kay; Lina Esco veste i panni di Christina “Chris” Alonso; Kenny Johnson è Dominique Luca; Peter Onorati nel ruolo di Jeff Mumford; Patrick St. Esprit interpreta Robert Hicks.

