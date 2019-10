Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 6 ottobre 2019

Questa sera, domenica 6 ottobre, andrà in onda su Rai 2 la seconda puntata dell’edizione 2019 di Che tempo che fa. Il decennale talk show, condotto da Fabio Fazio, quest’anno ha subito un cambio di rotta, essendo stato trasferito dal primo al secondo canale Rai.

Il format resta pressoché invariato. Unica grande novità di quest’anno è Che tempo che farà, una breve trasmissione ricca di divertimento, che vede come protagonisti Fabio Fazio e l’insostituibile Mago Forest. Qui vengono presentati gli ospiti e si fa un rapido riassunto di quel che sarà la puntata vera e propria.

Gli ospiti della seconda puntata saranno Paolo Bonolis, la celebre pop-star libanese Mika, l’imitatrice Viriginia Raffaele e tanti altri. Come di consueto, il professor Carlo Cottarelli si occuperà della breve analisi socio-economica e di attualità.

Che tempo che fa: ospiti questa sera, Paolo Bonolis, Virginia Raffaele e Mika

Serata all’insegna della musica e delle arti dello spettacolo con gli ospiti della seconda puntata di Che Tempo che fa. Paolo Bonolis e, subito dopo, Viriginia Raffaele, celebreranno la propria carriera televisiva, così a stretto contatto con il pubblico.

Reduce dal Festival di Sanremo 2019, Virginia Raffaele può vantare un immenso repertorio di imitazioni. Queste ultime continuano a renderla protagonista di spettacoli di cabaret e momenti esilaranti.

Che tempo che fa: anticipazioni, Mika “ho fatto pace con il mio nome”

Mika, pop-star di origine libanese, dal canto suo torna negli studi del talk show dopo due anni dall’ultima intervista. Nel 2017, il cantante era stato ospite di Fabio Fazio per presentare il suo ultimo album e per parlare della propria carriera musicale. Guadagnatosi la simpatia e la benevolenza del pubblico italiano, anche grazie alla sua esperienza come giudice di X-Factor, Mika sarà presente questa sera su Rai 2 per raccontarci gli aneddoti, le metafore e i retroscena nascosti dietro al suo nuovo lavoro.

Fare pace con me stesso e con il mio nome, questo il significato principale del suo quinto album, dal titolo My Name Is Michael Holbrook. Mika è sempre stato un diminutivo, o per così dire un vezzeggiativo per discostarsi dal padre, suo omonimo. Ora la pop-star sente il bisogno di ritrovare se stesso e le proprie origini, senza mai più dimenticare che Micheal e Mika sono la stessa persona.

