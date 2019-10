L’ultimo dragone: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il 4 Ottobre 2019 il catalogo Netflix si è arricchito di una nuova e avvincente serie tv: stiamo parlando de “L’Ultimo Dragone“. El Dragon (titolo originale) nasce da un’idea del noto scrittore e giornalista spagnolo Arturo Perez-Reverte ed è ambientata in due Paesi molto lontani tra loro: Messico e Giappone. Una serie ambiziosa che vuole mescolare due culture completamente diverse per creare un progetto a dir poco unico. C’è da chiedersi se lo show avrà un futuro prospero oppure no; ciò dipende soprattutto da quanto successo riscontrerà la serie tra il pubblico nelle prime settimane dall’uscita sul catalogo. Se ci sarà un numero che supera il 70% degli abbonati a visionare la serie, possiamo sperare in un esito positivo e, quindi, supporre che lo show verrà rinnovato per una seconda stagione. Normalmente, Netflix impiega dalle quattro alle sei settimane per annunciare il destino dei propri titoli; non ci resta dunque che attendere informazioni ufficiali. Nel frattempo, per chi non avesse ancora visionato la prima stagione dello show è disponibile un trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione L’ultimo Dragone

L’Ultimo Dragone: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Miguel Garza, un uomo d’affari che, dopo aver costruito la sua fortuna a Tokyo, si trova costretto a tornare nel suo Paese d’origine: il Messico. Insieme alla città natale, torna anche il passato burrascoso del protagonista: i ricordi di un’infanzia violenta in cui i suoi genitori vennero uccisi brutalmente davanti ai suoi occhi. Il resto della famiglia, inoltre, si trova coinvolta in attività narcotrafficanti e spetterà proprio a Miguel prendere in mano le redini dell’attività familiare. Miguel, esperto di economia, accetterà di diventare il capo e il suo obbiettivo principale sarà quello di “lavare” i soldi sporchi.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti de L’ultimo Dragone e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Sebastián Rulli veste i panni di Miguel Garza; Renata Notni nel ruolo di Adela Cruz; Irina Baeva interpreta Jimena Ortiz; Sofia Castro è Kenya; Cynthia Klibto veste i panni di Dora Garza.

