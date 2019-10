Miracle Workers 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming

In occasione degli Upfronts di Warner Media, il 15 Maggio TBS ha annunciato il rinnovo di una serie tv comedy: stiamo parlando di Miracle Workers. Trattandosi di una serie antologica, per quanto riguarda la seconda stagione troveremo un cast e una trama differenti. Questo secondo ciclo di episodi sarà ambientato in epoca medievale portando in scena storie di amicizia, famiglie e sopravvivenza. Il creatore e produttore esecutivo dello show Simon Rich ha detto la sua a proposito del rinnovo della serie; ecco le sue parole:

“Sono così grato per aver avuto l’opportunità di poter dare vita al mio romanzo What in God’s Name con la prima stagione. Ed ora che l’ho prosciugato, sono davvero emozionato di raccontare una nuova storia con lo stesso gruppo di incredibili attori“

Il vicepresidente esecutivo di TBS Thom Hinkle ha poi aggiunto:

“I racconti comici e dell’assurdo di Simon sull’esistenza umana sono unici. Ci ha presentato ciò che intende esplorare nel Medioevo con questi attori brillanti ed è qualcosa di bizzarro, intelligente e perfetto.“

Per quanto riguarda la data di uscita del secondo ciclo di episodi di Miracle Workers TBS ancora non si è espressa ufficialmente al riguardo, stesso discorso vale per il numero degli episodi che andranno a comporre la seconda stagione.

Miracle Workers 2: la trama

Come su scritto, trattandosi di una serie tv antologica, la seconda stagione di Miracle Workers cambierà trama e ambientazione: in particolare questa volta ci troviamo in epoca medievale, nei cosiddetti secoli bui. La storia si evolverà a partire da alcuni abitanti di un villaggio che cercano di mantenere una mentalità aperta e positiva, in un periodo storico in cui ingiustizie e notizie false erano all’ordine del giorno.

L’ultimo dragone: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della seconda stagione di Miracle Workers: Daniel Radcliffe e Steve Buscemi ritornano come attori principali, sebbene in veste di personaggi diversi rispetto la prima stagione; ad accompagnarli nel cast: Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass, Lolly Adefope, Tony Cavalero, Jessica Lowe, Peter Serafinowicz e Jamie Demetriou.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it